Сотрудники Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН описали ранее неизвестный науке вид ночных бабочек рода Arctia. Насекомое получило название медведица Куберской в честь сотрудницы научного учреждения Ольги Куберской.

Поводом для исследования стали два экземпляра, обнаруженные в июле 2026 года на Становом хребте. Внимание специалистов привлекла необычная окраска крыльев. Размах крыльев представителей нового вида превышает пять сантиметров.

Как рассказал исследователь Евгений Кошкин, ареал бабочки охватывает Чукотку, Магаданскую область, Якутию, север Забайкальского и территории Хабаровского края. В отличие от ближайших родственных видов, предпочитающих лиственничные леса в нижних высотных поясах гор, обнаруженная бабочка встречается в горных тундрах. Изучение вида продолжается.