Российские студии анонсировали игры «Царевна» и «Сатурн. Наследие»

Watt Studio и Ninsar Games представили свои новые проекты — экшен-слэшер «Царевна» с элементами балетной хореографии и ролевую игру «Сатурн. Наследие», действие которой разворачивается в космосе.

Игра «Царевна» основана на славянских мифах, а ее боевую механику разработчики построили на движениях классического балета. Проект уже получил страницу в Steam, а выпуск намечен на 2026 год.

О продолжении «Сатурна» пока известно немного, но создатели заявили, что вдохновлялись такими играми, как Starfield.