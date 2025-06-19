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Российские студии анонсировали игры «Царевна» и «Сатурн. Наследие»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Российские студии анонсировали игры «Царевна» и «Сатурн. Наследие»

Watt Studio и Ninsar Games представили свои новые проекты — экшен-слэшер «Царевна» с элементами балетной хореографии и ролевую игру «Сатурн. Наследие», действие которой разворачивается в космосе.

Игра «Царевна» основана на славянских мифах, а ее боевую механику разработчики построили на движениях классического балета. Проект уже получил страницу в Steam, а выпуск намечен на 2026 год.

О продолжении «Сатурна» пока известно немного, но создатели заявили, что вдохновлялись такими играми, как Starfield.

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