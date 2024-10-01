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Российские студенты сделали дверной замок, который открывается с помощью смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Московском политехническом университете разработали «умный» дверной замок, который можно открывать с помощью мобильного телефона. Уникальность устройства в том, что оно работает без подключения к интернету и Bluetooth, пишет ТАСС.

Замок можно открывать простым поднесением смартфона, и он совместим с платформами Android и iOS. Команда, названная NFCKEY, создала работающий прототип, разработала приложения и реализовала панель администрирования.

С момента своего основания в 2023 году команда получила грант от Фонда содействия инновациям на 3 млн рублей, а стартап-студия «Росбиотех» инвестировала в проект 17 млн рублей.

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