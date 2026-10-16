Российские спутники «Зоркий» ежедневно передают на Землю более 100 ГБ данных

Пять российских спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», разработанных компанией «Спутникс», ежедневно передают на наземные станции свыше 100 ГБ информации. Космические аппараты работают в таком режиме практически два года, обеспечивая регулярное получение данных с орбиты.

О результатах эксплуатации спутников рассказал главный конструктор наноспутников компании «Спутникс» Роман Жарких на мероприятии, посвящённом 15-летию предприятия.

По его словам, каждый из пяти действующих аппаратов выходит на связь с наземными станциями более десяти раз в сутки. Высокая интенсивность передачи данных поддерживается с начала 2025 года.

Спутники серии «Зоркий» предназначены для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. Подобные космические системы позволяют получать изображения различных территорий без необходимости проводить обследования непосредственно на местности.

Данные дистанционного зондирования могут применяться в картографии, сельском и лесном хозяйстве, природоохранной деятельности и мониторинге изменений земной поверхности.

Использование орбитальных аппаратов особенно важно при наблюдении за труднодоступными районами, где проведение регулярных наземных измерений требует значительных ресурсов.

Помимо спутников «Зоркий», компания развивает группировку Sitro-AIS, предназначенную для мониторинга морского судоходства.

Аппараты этой серии оснащаются приёмниками автоматической идентификационной системы, или АИС. Такая технология позволяет получать информацию о местоположении судов, передающих соответствующие сигналы, в различных районах Мирового океана.

По данным разработчика, спутники Sitro-AIS способны выполнять до 100 сеансов связи в течение суток. При этом объём передаваемой ими сжатой информации составляет около 200 МБ ежедневно.

Разница в объёмах данных связана с назначением аппаратов: спутники дистанционного зондирования передают изображения земной поверхности, тогда как системы АИС работают преимущественно с информацией о судоходстве.

Компания «Спутникс» продолжает развивать собственную орбитальную инфраструктуру и взаимодействует с десятками космических аппаратов.

Длительная эксплуатация спутников «Зоркий» демонстрирует возможности российских малых космических аппаратов для регулярного получения и передачи больших объёмов информации.

При этом представленные показатели характеризуют объём передаваемых данных, а не качество получаемых изображений или коммерческую эффективность спутниковой группировки.