Российские семьи с детьми с аутизмом составили обращение к Владимиру Путину

В России набирает распространение новая инициатива родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Семьи подготовили текст обращения к Президенту РФ Владимиру Путину и предлагают другим родителям направить его на прямую линию «Итоги года». Главная цель — привлечь внимание к доступности помощи детям с РАС.

Как отмечают авторы инициативы, за последние годы количество детей с аутизмом значительно выросло, однако инфраструктура поддержки не успевает за реальными потребностями. Родители подчёркивают, что на практике большинство семей не могут получить рекомендованные методы абилитации бесплатно. В клинических рекомендациях Минздрава РФ на 2024 год основным подходом для работы с детьми с РАС указана АВА-терапия, но государственных программ, обеспечивающих такую помощь, нет.

Не менее острой остаётся ситуация в сфере образования. Ряд детей с РАС требует сопровождения тьютора, однако в школах такие специалисты зачастую отсутствуют. В итоге родители сталкиваются с трудностями при устройстве ребёнка в обычный класс, а в некоторых случаях — с предложением перевода на домашнее обучение.

Подготовленный текст обращения размещён в свободном доступе на родительских ресурсах. В документе собраны предложения по улучшению системы помощи: развитие раннего сопровождения, подготовка профильных специалистов, создание условий для инклюзивного образования и внедрение бесплатных доказательных методов коррекции.

Организаторы инициативы считают, что коллективное обращение поможет сделать проблему более заметной и повысить вероятность её рассмотрения на федеральном уровне.