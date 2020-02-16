Российские приложения начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

Согласно постановлению, внесенному в закон о защите прав потребителей с 1 июля российское программное обеспечение должно быть установлено на «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями».

Из этого следует, что с 1 июля 2020 года программы должны устанавливать на смартфоны, планшеты и смарт-часы, так как все эти устройства попадают под общее понятие гаджетов с экраном и выполняющие более двух функций.

Помимо этого, новые требование выдвигают и для программ, которые будут устанавливаться на гаджеты так, чтобы попасть в список альтернативных приложений, а дл яэтого нужно чтобы ежемесячная аудитория ПО была свыше 100 тыс. человек и столько же установок.