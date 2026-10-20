Российские педагоги стали чаще использовать искусственный интеллект

Искусственный интеллект активно внедряется в российскую систему образования, однако образовательные организации не всегда успевают устанавливать понятные правила его применения. Согласно результатам исследования, только 4% опрошенных работников образования вообще не используют нейросетевые инструменты.

Данные представили участники круглого стола на II Дискуссионном экспертном форуме НИУ ВШЭ. Исследование проводилось в мае и июне 2026 года и охватило более 3,5 тысячи работников образовательных организаций из 85 российских регионов.

Ежедневно искусственный интеллект используют 17% опрошенных, ещё 33% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю. Более двух третей респондентов за последний год стали применять подобные инструменты чаще, чем прежде.

При этом 55% работников образования сообщили, что не знают о действующих в своих организациях правилах использования искусственного интеллекта. Такая ситуация создаёт неопределённость при подготовке учебных материалов, оценивании заданий и обработке информации об учащихся.

Заведующий проектно-учебной лабораторией Института образования НИУ ВШЭ Евгений Тихонов сообщил, что около 80% участников исследования положительно относятся к развитию технологии.

Среди опрошенных 34% выразили готовность использовать ИИ для проверки работ, однако фактически внедрили такой подход только 11%. Применять нейросети для учебной аналитики хотели бы 28%, тогда как реально делают это 6%.

Полный запрет искусственного интеллекта поддержали лишь 1,2% респондентов.

Участники дискуссии отметили, что распространение нейросетей может изменить не только повседневную работу преподавателей, но и содержание образовательных программ.

В частности, заместитель декана экономического факультета МГУ Александр Курдин предположил, что учебные планы будут постепенно перестраиваться с учётом новых профессиональных компетенций.

Представители образовательных компаний также обратили внимание на необходимость сохранять роль педагога в мотивации и сопровождении учащихся. Нейросетевые сервисы способны помогать с подготовкой материалов и рутинными операциями, но не заменяют все задачи учителя.

Отдельной проблемой остаётся проверка самостоятельности учебных работ. Генерация текстов с помощью ИИ становится всё доступнее, тогда как оценивание их качества и выявление ошибок требуют дополнительных ресурсов.

Эксперты пришли к выводу, что образовательным организациям предстоит не только внедрять новые технологии, но и разрабатывать правила их ответственного использования, включая защиту данных и сохранение самостоятельной учебной деятельности.