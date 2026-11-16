Российские операторы предложили размещать резервные ЦОДы за рубежом

Ряд российских операторов персональных данных и провайдеров центров обработки данных обратился к профильным государственным ведомствам с предложением разрешить временное использование вычислительных мощностей за пределами России. Об этом 16 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

По информации издания, обращения поступили в начале ноября. Их авторы рассматривают зарубежные вычислительные ресурсы как дополнительный инструмент поддержания работоспособности российских информационных систем в случае атак на инфраструктуру. Основная заявленная цель инициативы — обеспечение сохранности данных и возможности продолжать функционирование сервисов при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Вопрос связан с указом № 802 от 2 ноября, который предусматривает специальные меры поддержки работы российских информационных ресурсов. Документ допускает временное использование вычислительных ресурсов за пределами страны при соблюдении установленных процедур.

Предполагается, что решения о таком использовании будут приниматься специальной подкомиссией при правительственной комиссии по цифровому развитию. Кроме того, они должны согласовываться с Федеральной службой безопасности. По сведениям источников «Ведомостей», на момент подготовки публикации окончательный состав подкомиссии ещё не был сформирован.

Для крупных цифровых платформ и операторов данных непрерывная работа инфраструктуры имеет существенное значение. Отказ оборудования, нарушение сетевой связности или недоступность отдельного дата-центра способны повлиять на предоставление услуг пользователям.

Одним из способов повышения устойчивости информационных систем является резервирование вычислительных мощностей. При такой организации инфраструктуры часть рабочих процессов может быть перенесена на дополнительные ресурсы при возникновении серьёзного сбоя.

При этом размещение вычислительных мощностей за границей и трансграничная передача персональных данных — не тождественные понятия. Правовые ограничения зависят от характера информации, способов её обработки и конкретных условий использования зарубежных ресурсов. Само предложение операторов не означает автоматического разрешения на перенос любых данных за пределы России.

На момент публикации решение по обращениям компаний не было объявлено. Окончательные условия использования зарубежных мощностей будут зависеть от позиции государственных органов и предусмотренных законодательством согласований.