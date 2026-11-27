Специалисты РТУ МИРЭА разработали устройство для определения пространственной ориентации малых космических аппаратов. Прибор использует изображения звёздного неба, анализируя расположение светил относительно друг друга.

Полученная информация сопоставляется с астрономическим каталогом, записанным в бортовой памяти. Это позволяет вычислять ориентацию спутника по трём пространственным осям. Заявленная точность измерений достигает десяти угловых секунд.

Масса прибора не превышает 250 граммов, а потребляемая мощность составляет менее двух ватт. Такие характеристики особенно важны для небольших космических аппаратов, располагающих ограниченными энергетическими ресурсами.

Следующим этапом разработки должны стать испытания оборудования на спутнике формата CubeSat.