Исследователи Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского предложили технологию синтеза производных индола с использованием ультрафиолетового излучения. Эти органические соединения востребованы при разработке лекарственных препаратов.

В отличие от традиционных методов, предложенная технология позволяет проводить химические реакции без сильного нагревания и повышения давления. Используемый растворитель пригоден для повторного применения.

В зависимости от экспериментальных условий выход целевого вещества составляет от 54% до 90%. Разработчики также получили соединение, обладающее способностью светиться под ультрафиолетовым излучением.

В перспективе подобные вещества могут найти применение в диагностических исследованиях. Научная работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.