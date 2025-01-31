Российские геймеры зимой стали больше тратить на видеоигры

«МТС» провела анализ предпочтений геймеров за декабрь 2024 и январь 2025 года. В декабре количество платежей за игры увеличилось в 1,5 раза по сравнению со среднемесячным значением, а интерес к игре Hogwarts Legacy резко возрос в январе.

Традиционно в декабре и январе россияне совершают наибольшее количество платежей за гейминг, что связано с распродажами, длинными выходными и зимними погодными условиями. Средний чек за игры вырос на 10% до 1700 рублей, а максимальный платеж составил 30 050 рублей.

Наиболее популярными платформами для платежей стали онлайн-сервисы Steam, Genshin Impact и Roblox. В первой половине января 2025 года количество игровых сессий увеличилось на 17% по сравнению с концом декабря.

Лидерами по игровым сессиям стали Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Counter-Strike: Global Offensive. Интерес к Hogwarts Legacy вырос на фоне новогодних праздников, когда фильмы о Гарри Поттере стали традицией для многих россиян.

Популярность облачного гейминга также наблюдается в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Мужчины значительно чаще оплачивают игры, составив 82% от общего числа платежей.