Главная » Новости

Российские геймеры переходят на лицензионные игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В России наблюдается рост интереса к лицензионным видеоиграм. В III квартале 2024 года пользователи скачали нелицензионные копии игр на сумму 81,6 млрд рублей, но 68% из них впоследствии приобрели лицензионные версии.

Для сравнения, в I квартале этот показатель составлял 53%, что свидетельствует о росте на 15% с начала года, пишут Известия.

Это данные исследования онлайн-школы XYZ, которая занимается подготовкой специалистов в области разработки игр и компьютерной графики.

Продюсер проекта «РосИгрНадзор» Александр Артемов отметил, что многие отечественные разработчики начинали свою карьеру с пиратских версий, а затем стали геймдизайнерами, программистами и другими профессионалами на лицензионном рынке видеоигр.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.