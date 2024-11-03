Российские геймеры переходят на лицензионные игры

В России наблюдается рост интереса к лицензионным видеоиграм. В III квартале 2024 года пользователи скачали нелицензионные копии игр на сумму 81,6 млрд рублей, но 68% из них впоследствии приобрели лицензионные версии.

Для сравнения, в I квартале этот показатель составлял 53%, что свидетельствует о росте на 15% с начала года, пишут Известия.

Это данные исследования онлайн-школы XYZ, которая занимается подготовкой специалистов в области разработки игр и компьютерной графики.

Продюсер проекта «РосИгрНадзор» Александр Артемов отметил, что многие отечественные разработчики начинали свою карьеру с пиратских версий, а затем стали геймдизайнерами, программистами и другими профессионалами на лицензионном рынке видеоигр.