России прошел запуск завода по выпуску материалов для печатных плат

В России запущено новое производство базовых материалов для печатных плат — проект реализован при поддержке Минпромторга. Предприятие начало выпуск фольгированных диэлектриков и препрегов, полностью закрывающих потребности внутреннего рынка в ключевых материалах для электроники.

По данным ведомства, мощность цеха составляет до 1,25 млн м² продукции в год, из которых около 300 тыс. м² рассчитаны на изготовление плат 6–7 класса точности. Такой объём позволяет обеспечить российских производителей необходимой сырьевой базой без привлечения импортных поставок.

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак отметил, что открытие производства является значимым этапом для развития отечественной электронной промышленности. По его словам, новый цех усиливает локализацию критически важных технологических процессов и повышает конкурентоспособность российского рынка.

