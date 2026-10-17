Росприроднадзор инициирует анализ итогов «Чистого воздуха» на фоне парадоксальных результатов в Красноярске

Как отмечает «МК Красноярск», ведомство намерено разобраться, почему формальное выполнение плана не привело к ощутимому улучшению экологической обстановки в городе.

В сентябре 2026 года Росприроднадзор заявил о необходимости тщательного анализа итогов первого этапа федерального проекта «Чистый воздух». Это решение последовало на фоне завершения программы и выявленных расхождений между отчётными показателями и фактическим качеством воздуха в таких городах, как Красноярск. За семь лет в город было направлено свыше 64 млрд рублей, обновлён транспорт и модернизированы 35 из 40 промышленных предприятий, однако уровень загрязнения остаётся очень высоким. Формальдегид превышает норму в пять раз, а бенз(а)пирен — в 2,8 раза. Анализ должен показать, какие меры сработали, а какие нет, и куда направлять ресурсы в дальнейшем.

В рамках проекта Красноярск получил 25 трамваев, 65 троллейбусов, 11 электробусов и 150 газомоторных автобусов. На ТЭЦ-1 установили 15 электрофильтров, сократив выбросы золы на 80%. Власти также перевели на альтернативные источники тепла более 3,5 тысячи частных домов и ввели запрет на сжигание крупного угля. Тем не менее, индекс загрязнения снизился лишь с 24 до 18 пунктов, а режим неблагоприятных метеоусловий вводился 11 раз.

Проблема кроется в методологии: успех измеряется в тоннах выбросов, тогда как реальное загрязнение приземного слоя зависит от низких труб частного сектора и транспорта. Для Красноярска такая оценка критически важна: она должна определить, какие именно инструменты дали реальный эффект, прежде чем программу будут продлевать в прежнем виде с учётом расширения географии до 43 городов.