Роспотребнадзор и Минцифры запустят электронную книгу жалоб на Госуслугах

Роспотребнадзор и Министерство цифрового развития РФ сообщили о запуске на портале «Госуслуги» электронной книги жалоб, передаёт RT. Новый сервис позволит пользователям направлять обращения по вопросам, связанным с товарами надлежащего качества, приобретёнными на маркетплейсах. Ответ от владельца площадки будет направляться в личный кабинет заявителя.

Обращения можно будет подавать, в частности, при отказе в возврате товара в течение семи дней при соблюдении условий возврата, при отказе в возврате денежных средств после своевременной отправки товара обратно, а также при нарушении сроков возврата денег за отменённый заказ. Срок рассмотрения таких обращений составит до семи календарных дней, уточнили в Роспотребнадзоре.

Минтранс России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») о взыскании около 324 млн рублей, сообщает РИА Новости. Заявление поступило 25 мая и на данный момент не принято к рассмотрению. Содержание требований не раскрывается. В качестве третьего лица Минтранс предлагает привлечь Счётную палату Российской Федерации.