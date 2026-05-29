Главная » Новости

Роспотребнадзор и Минцифры запустят электронную книгу жалоб на Госуслугах

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Роспотребнадзор и Министерство цифрового развития РФ сообщили о запуске на портале «Госуслуги» электронной книги жалоб, передаёт RT. Новый сервис позволит пользователям направлять обращения по вопросам, связанным с товарами надлежащего качества, приобретёнными на маркетплейсах. Ответ от владельца площадки будет направляться в личный кабинет заявителя.

Обращения можно будет подавать, в частности, при отказе в возврате товара в течение семи дней при соблюдении условий возврата, при отказе в возврате денежных средств после своевременной отправки товара обратно, а также при нарушении сроков возврата денег за отменённый заказ. Срок рассмотрения таких обращений составит до семи календарных дней, уточнили в Роспотребнадзоре.

Минтранс России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») о взыскании около 324 млн рублей, сообщает РИА Новости. Заявление поступило 25 мая и на данный момент не принято к рассмотрению. Содержание требований не раскрывается. В качестве третьего лица Минтранс предлагает привлечь Счётную палату Российской Федерации.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.