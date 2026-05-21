Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений доступа к GitHub

Роскомнадзор сообщил, что доступ к платформе GitHub на территории России не ограничивается.

Как передают «Ведомости», в ведомстве заявили, что специалисты провели проверку и не выявили проблем с доступом к сервису и его основным функциям.

По данным Роскомнадзора, интерфейс программирования приложений GitHub также работает в штатном режиме. Кроме того, регистрация пользователей и создание новых проектов продолжаются без сбоев.

В ведомстве напомнили, что ранее уже опровергали информацию о возможной блокировке платформы, используемой для размещения IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения.

GitHub остаётся одной из крупнейших площадок для разработчиков. Сервис позволяет хранить программный код, работать над проектами совместно с другими пользователями и публиковать готовые решения.

