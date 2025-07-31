Роскомнадзор заблокировал Speedtest от Ookla из-за угроз безопасности

Роскомнадзор сообщил о блокировке сервиса Speedtest от компании Ookla, который используется для измерения скорости интернета. Ведомство объяснило это решением на основе выявленных угроз безопасности работы общедоступной сети связи и российского сегмента интернета. По версии регулятора, Ookla собирает данные о российских сетях и их состоянии, что может использоваться для организации атак на инфраструктуру страны.

В качестве альтернативы Роскомнадзор рекомендовал применять российское приложение «ПроСеть», доступное для устройств на Android через RuStore.