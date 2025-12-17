Главная » Новости

Роскомнадзор сообщил о готовности Roblox соблюдать требования законодательства

В Роскомнадзоре рассказали, что представители платформы Roblox вышли на связь с ведомством и выразили намерение взаимодействовать, в том числе заниматься удалением контента, запрещённого на территории России. Ранее доступ к сервису был ограничен из-за недостаточно активной модерации материалов, которые противоречат российскому законодательству, включая информацию о наркотиках, суициде и терроризме.

В ведомстве уточнили, что при выполнении всех установленных требований отношение к Roblox будет таким же, как и к другим онлайн-сервисам, работающим в правовом поле России.

