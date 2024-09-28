Роскомнадзор скоро может заблокировать мессенджер Discord

Роскомнадзор (РКН) вынес пять новых решений о нарушениях законодательства в отношении мессенджера Discord, который пользуется популярностью среди геймеров и IT-специалистов.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», пользователи уже в начале сентября отмечали проблемы с работой сервиса.

В ближайшие дни Discord может быть полностью заблокирован на территории России. Решения РКН внесены в реестр запрещенных сайтов, что может привести к скорой блокировке мессенджера.

Источник из игровой индустрии сообщил, что также рассматривается возможность замедления работы Discord.