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Роскомнадзор скоро может заблокировать мессенджер Discord

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Роскомнадзор (РКН) вынес пять новых решений о нарушениях законодательства в отношении мессенджера Discord, который пользуется популярностью среди геймеров и IT-специалистов.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», пользователи уже в начале сентября отмечали проблемы с работой сервиса.

В ближайшие дни Discord может быть полностью заблокирован на территории России. Решения РКН внесены в реестр запрещенных сайтов, что может привести к скорой блокировке мессенджера.

Источник из игровой индустрии сообщил, что также рассматривается возможность замедления работы Discord.

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