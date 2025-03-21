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Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play десятки VPN-сервисов

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На прошлой неделе Роскомнадзор направил Google 47 запросов на удаление приложений из российского Google Play.

Все указанные приложения обеспечивают доступ к VPN и некоторые из них используют Cloudflare. Издание «Русбейс» сообщает, что это самая большая волна таких запросов за последние полгода.

Среди приложений, которые требуют удалить, есть официальный клиент 1.1.1.1 + WARP от Cloudflare. Регулятор объясняет свои действия тем, что данные приложения содержат информацию о методах обхода блокировок к ресурсам, доступ к которым ограничен в России.

Ранее, осенью 2024 года, Роскомнадзор уже рекомендовал отказаться от Cloudflare из-за новой функции, позволяющей обходить ограничения.

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