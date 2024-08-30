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«Ъ»: Роскомнадзор потребовал от провайдеров отказаться от ускорения YouTube

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Главный радиочастотный центр, который подчиняется Роскомнадзору, отправил провайдерам письмо с требованием прекратить попытки ускорить доступ к YouTube.

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в документе, подлинность которого подтвердили несколько участников рынка, указано на необходимость остановить использование технологий, которые искажают, фрагментируют или подменяют интернет-трафик.

Это решение направлено на то, чтобы операторы связи не мешали работе технических средств, которые ограничивают доступ к запрещенной в России информации.

Таким образом, провайдеры должны соблюдать установленные ограничения скорости на видеохостинг.

 

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