Роскомнадзор получил новые полномочия для замедления онлайн-ресурсов

Роскомнадзор (РКН) разработал проект приказа, который позволит ему непублично замедлять любые онлайн-ресурсы на основании решений Генпрокуратуры, пишет forbes.

Ранее РКН использовал технические средства для противодействия угрозам, но теперь получит юридические основания для таких действий.

По словам экспертов, РКН сможет не отчитываться о проведенных замедлениях, так как Генпрокуратура не обязана раскрывать детали своих решений и может оставить себя вне списка инициаторов блокировок.

Проект приказа, размещенный 11 октября для общественного обсуждения, даст РКН право управлять сетями связи через указания операторам и владельцам технологических сетей. Эти изменения касаются поправок к закону «О связи», принятых 8 августа 2024 года.

Обязательные указания для операторов могут включать установку систем для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и блокировку сайтов. Системы, фильтрующие интернет-трафик, уже установлены у всех операторов согласно закону «О суверенном Рунете», который вступил в силу в 2019 году.

В настоящее время требования по блокировкам исходят от РКН или его Центра мониторинга и управления сетью, который отвечает за использование технических средств. Операторы часто называют эти системы «черными ящиками», так как не знают, как именно РКН обрабатывает трафик на их сетях.