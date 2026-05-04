Роскомнадзор планирует повысить эффективность блокировок VPN к 2030 году

В опубликованном на сайте Роскомнадзора документе указаны целевые показатели, которых ведомство рассчитывает достичь к концу 2030 года. На него обратили внимание позже после публикации.

Согласно материалам, планируется довести средний уровень эффективности ограничения доступа к VPN-сервисам и другим средствам обхода блокировок до 92% за счёт использования сигнатурных методов.

Также среди заявленных целей — увеличение пропускной способности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до 831 Тбит/с и обработка через них до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети.

