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Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к App Store в России

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Роскомнадзор не ограничивал доступ к магазину приложений App Store на территории России. Об этом 20 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства после появления жалоб владельцев устройств Apple.

По данным Downdetector, за сутки пользователи оставили около 150 сообщений о неполадках. Часть владельцев iPhone и других устройств Apple не могла открыть App Store или воспользоваться отдельными функциями магазина.

Сервис Сбой.рф зафиксировал наибольшее количество обращений из Москвы и Санкт-Петербурга. Пик жалоб пришёлся на воскресенье, 19 июля. Причины перебоев в работе магазина приложений пока не называются.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что доступ к сервису со стороны ведомства не ограничивался. Ранее, 14 июля, РКН также опровергал блокировку сервисов GitHub, Google и Apple. В тот день на работу Google пожаловались более тысячи россиян, GitHub — свыше 590 пользователей. О затруднениях при использовании сервисов Apple сообщили около 50 человек.

На фоне массовых жалоб пользователи предположили, что доступ к платформам могли ограничить, однако Роскомнадзор эту версию не подтвердил.

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