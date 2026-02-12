Роскомнадзор ограничил доступ к WhatsApp и YouTube в РФ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к ряду зарубежных интернет-платформ на территории России. Речь идёт о сервисах WhatsApp, Facebook*, Instagram* и видеохостинге YouTube. При попытке перехода на соответствующие сайты пользователи фиксируют ошибку «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN», что означает невозможность распознавания доменного имени.

Как уточняется, доменные имена указанных платформ были удалены из Национальной системы доменных имён (DNS). В результате браузеры не могут корректно определить адрес ресурса, что делает его недоступным для пользователей внутри страны.

Под ограничения попали сервисы компании Meta Platforms — WhatsApp, Facebook* и Instagram*, а также видеохостинг YouTube. Ранее деятельность Meta Platforms была признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Для ограничения доступа был применён механизм изменения DNS-записей, известный как DNS tampering. Такой способ предполагает корректировку данных о доменных именах, в результате чего подключение к конкретным сайтам становится невозможным.

Официальные разъяснения о причинах и сроках ограничений на момент публикации не приводятся.

Ранее «Политаналитика» сообщала, что в России продолжается регулирование деятельности зарубежных интернет-платформ в соответствии с действующим законодательством.

*деятельность организации запрещена на территории РФ