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Роскомнадзор может ограничить зарубежные хостинг-провайдеры

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Роскомнадзор рассматривает возможность ограничения работы зарубежных хостинг-провайдеров из-за рисков для российских ресурсов.

Ведомство напомнило, что был принят закон, требующий от хостинг-компаний обеспечивать безопасность информации и взаимодействовать с Центром мониторинга для защиты от DDoS-атак.

Однако многие зарубежные компании не выполнили эти требования, продолжая предоставлять услуги российским организациям, пишет ТАСС.

В связи с этим Роскомнадзор заявил, что может ограничить работу таких провайдеров в России, что лишит их возможности обслуживать российские сайты.

В частности, под ограничения попадают 12 иностранных хостинг-провайдеров, которые не обеспечивают защиту данных.

Сайты на зарубежных серверах могут столкнуться с угрозами, такими как разрыв сотрудничества с хостингом по политическим причинам, а также утечка данных.

Роскомнадзор подчеркнул, что не может защитить ресурсы, размещенные у иностранных провайдеров, от кибератак, и рекомендовал использовать услуги компаний, соблюдающих российские законы.

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