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Роскачество протестировало и назвало лучшие электрические зубные щетки в РФ

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В России проведено тестирование 77 моделей электрических зубных щеток от известных брендов. В Роскачестве, специалисты которого и проводили тестирование, сообщили, что все товары показали хорошее качество, но некоторые модели получили низшие оценки из-за проблем с аккумуляторами.

В ходе испытаний участникам не позволяли чистить зубы в течение 12 часов, и перед чисткой на зубы наносили индикатор налета. Аккумуляторы щеток проверяли, включив их дважды в день на две минуты, чтобы узнать, насколько долго они могут работать.

Среди лучших моделей выделяются:

  • Oral-B серии iO 7, 8 и 9: аккумулятор держится две недели, есть датчик давления и приложение для анализа чистки. Цена — около 30 тыс. рублей.
  • Oral-B серии iO 10: высокое качество, небольшие замечания к аккумулятору.
  • Philips Sonicare серии DiamondClean 9400 HX9917: хорошее качество чистки, но долго заряжается и шумит. Цена — от 20 тыс. рублей.
  • Philips Sonicare 4100: хорошо очищает зубы, доступная по цене (около 6 тыс. рублей), но долго заряжается.
  • Oral-B Pro 3: модели с датчиком давления, но без приложения. Цена — от 5 тыс. рублей.
  • Oral-B Vitality Pro: хорошее качество, но слабая батарея и отсутствие дополнительных функций. Цена — около 3 тыс. рублей.

В целом, все протестированные щетки обеспечивают хорошую чистку, но есть замечания к работе аккумуляторов и наличию приложений.

Источник: Роскачество. 

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