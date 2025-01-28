Роскачество протестировало и назвало лучшие электрические зубные щетки в РФ

В России проведено тестирование 77 моделей электрических зубных щеток от известных брендов. В Роскачестве, специалисты которого и проводили тестирование, сообщили, что все товары показали хорошее качество, но некоторые модели получили низшие оценки из-за проблем с аккумуляторами.

В ходе испытаний участникам не позволяли чистить зубы в течение 12 часов, и перед чисткой на зубы наносили индикатор налета. Аккумуляторы щеток проверяли, включив их дважды в день на две минуты, чтобы узнать, насколько долго они могут работать.

Среди лучших моделей выделяются:

Oral-B серии iO 7, 8 и 9 : аккумулятор держится две недели, есть датчик давления и приложение для анализа чистки. Цена — около 30 тыс. рублей.

: аккумулятор держится две недели, есть датчик давления и приложение для анализа чистки. Цена — около 30 тыс. рублей. Oral-B серии iO 10 : высокое качество, небольшие замечания к аккумулятору.

: высокое качество, небольшие замечания к аккумулятору. Philips Sonicare серии DiamondClean 9400 HX9917 : хорошее качество чистки, но долго заряжается и шумит. Цена — от 20 тыс. рублей.

: хорошее качество чистки, но долго заряжается и шумит. Цена — от 20 тыс. рублей. Philips Sonicare 4100 : хорошо очищает зубы, доступная по цене (около 6 тыс. рублей), но долго заряжается.

: хорошо очищает зубы, доступная по цене (около 6 тыс. рублей), но долго заряжается. Oral-B Pro 3 : модели с датчиком давления, но без приложения. Цена — от 5 тыс. рублей.

: модели с датчиком давления, но без приложения. Цена — от 5 тыс. рублей. Oral-B Vitality Pro: хорошее качество, но слабая батарея и отсутствие дополнительных функций. Цена — около 3 тыс. рублей.

В целом, все протестированные щетки обеспечивают хорошую чистку, но есть замечания к работе аккумуляторов и наличию приложений.

Источник: Роскачество.