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Роскачество предупреждает: ошибки в браузере грозят утечкой личных данных

Автор На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделили пять распространенных ошибок, которые могут привести к серьезным угрозам безопасности при работе с браузерами. Одной из главных угроз являются мини-приложения для браузеров, которые, несмотря на свою кажущуюся безвредность, могут стать каналом для злоумышленников. Эти расширения могут получить доступ к личной информации пользователя, включая учетные записи и платежные данные. Эксперты советуют загружать расширения только из проверенных источников и внимательно читать отзывы.

Еще одной распространенной ошибкой является игнорирование очистки кэша и накопленных cookie-файлов, что может замедлять работу браузера и открывать доступ к данным пользователя для таргетированной рекламы и слежки. Регулярное удаление этих файлов помогает сохранить конфиденциальность.

Роскачество также обращает внимание на важность контроля за разрешениями, которые пользователи дают веб-ресурсам. Некоторые сайты могут запрашивать доступ к камере, микрофону и другим функциям устройства. Эксперты рекомендуют периодически проверять список выданных разрешений и ограничивать доступ только к необходимым.

Особое внимание следует уделить функции автозаполнения в браузерах. Хранение личных данных в таких сервисах может быть опасным. Специалисты рекомендуют периодически проверять сохраненные сведения и использовать двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности учетных записей.

Для обеспечения надежной защиты важно также настраивать параметры конфиденциальности, активировать защиту от вредоносных сайтов и отключать отслеживание активности.

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