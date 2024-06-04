Роскачество: 50% приложений для бега не гарантирует защиты личных данных

Согласно исследованию, проведенному экспертами Роскачества и АНО «ПравоРоботов», многие приложения, которые пользователи используют, для сбора персональных данных и отслеживания их действий, не обеспечивают должную безопасность и конфиденциальность.

Трекеры, встроенные в приложения, изначально предназначены для помощи разработчикам в улучшении продукта и анализе предпочтений пользователей.

Изученные приложения не использовали аналитические трекеры бесплатных версий крупных компаний, таких как Google Analytics. Однако у экспертов возникли вопросы относительно политики конфиденциальности этих приложений и их соответствия законодательству о персональных данных.

Выводы исследования показали, что только половина приложений справляется с обеспечением безопасности персональных данных в удовлетворительной мере, в то время как остальные не соответствуют требованиям и могут представлять определенные риски для пользователей. Один из основных проблемных аспектов заключается в отсутствии русскоязычной версии политики конфиденциальности в большинстве приложений, что может иметь негативные последствия для пользователей.

Эксперты отмечают, что две основные проблемы связаны с неподконтрольностью сбора и использования персональной информации пользователей вне рамок российского законодательства о персональных данных и автоматической трансграничной передачей данных без предупреждения пользователей. Такой подход к защите данных пользователей является неправильным и небезопасным.

Только одно из исследованных приложений ссылается на закон о персональных данных № 152-ФЗ. Самым небезопасным приложением с точки зрения сохранности личных данных было названо «Бег. Начни бегать» из-за его неинформативной политики конфиденциальности.

Источник: РБК Life.