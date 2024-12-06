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Росэлектроника создала ИИ-модуль для прогнозирования природных явлений

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил новый программный модуль, основанный на искусственном интеллекте, для прогнозирования опасных природных явлений, таких как штормы, землетрясения и извержения вулканов. Это ПО интегрировано в комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки.

Модуль «Прогнозирование» способен принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию от космических аппаратов. Он следит за местами возникновения штормов, опасным таянием снега и землетрясениями в горных районах, а также за повышением температуры в зонах вулканов.

На основе данных о температуре поверхности, скорости воздушных потоков и движении земной коры система автоматически рассчитывает вероятность возникновения природных катастроф и может прогнозировать их траекторию, включая возможные маршруты через конкретные районы.

Разработкой комплекса занимается НИИ телевидения, который входит в состав «Росэлектроники». Генеральный директор НИИ Алексей Никитин отметил, что новый модуль значительно облегчает работу метеорологов, позволяя системе заранее отслеживать опасные явления и предупреждать об их возникновении.

В настоящее время идет отладка программного обеспечения и сертификация оборудования, с поставками системы для первых заказчиков планируется завершить к концу 2024 года.

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