«Росэл» передал три радиоэлектронных предприятия НИИ «Вектор»

В радиоэлектронном холдинге «Росэл», входящем в государственную корпорацию «Ростех», продолжается реорганизация структуры предприятий. Концерн «Вега» передал три производственные организации научно-исследовательскому институту «Вектор», расположенному в Санкт-Петербурге. Об изменениях 16 ноября сообщили «Ведомости».

Речь идёт о пензенском научно-производственном предприятии «Рубин», Рыбинском заводе приборостроения и петербургском предприятии «Интеграл-В». Все три организации работают в радиоэлектронной отрасли и входят в систему холдинга «Росэл».

По данным издания, изменения в составе учредителей состоялись ещё в начале сентября 2026 года. Сведения об этом отражены в Едином государственном реестре юридических лиц. Два источника газеты в микроэлектронных предприятиях подтвердили проводимую внутри холдинга реорганизацию активов и производственных ресурсов.

Одновременно с изменением структуры собственности произошло сокращение уставного капитала концерна «Вега». В начале сентября его размер уменьшился с 16,5 до 8,2 миллиарда рублей, то есть почти вдвое.

Передача предприятий внутри одной крупной промышленной группы может сопровождаться изменением системы управления, распределения производственных задач и финансовых потоков. Однако юридическая реорганизация сама по себе не означает прекращения деятельности переданных организаций или остановки их производственных процессов.

Предприятия радиоэлектронной отрасли выполняют различные задачи, связанные с созданием приборов, электронных компонентов и сложных технических систем. Координация их работы внутри холдинга имеет значение для организации исследований, разработок и серийного производства.

В публикации отмечается, что изменение структуры потенциально может повлиять на производственные издержки и кадровую организацию. Вместе с тем конкретных подтверждённых данных о предстоящем сокращении сотрудников или закрытии отдельных производственных площадок не приводится.

Окончательные экономические результаты реорганизации пока неизвестны. Для их оценки потребуются сведения о дальнейшей деятельности предприятий, изменении финансовых показателей и реализации производственных программ после передачи в структуру НИИ «Вектор».