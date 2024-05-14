Росатом: до 2030 года начнется использование квантовых ПК

К концу 2030 году квантовые вычисления станут применяться для решения прикладных задач в различных сферах, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Глава компании отметил, что первоначально квантовые компьютеры с сотнями кубитов будут внедряться в атомной отрасли для решения прикладных задач.

Лихачев подчеркнул, что в России уже достигнут значительный прогресс в этой области благодаря сотрудничеству с ведущими российскими вузами и поддержке правительства.

Если в 2020 году в стране был создан 2-кубитный квантовый компьютер, то сегодня их уже пять, работающих на различных технологических платформах. Самым продвинутым из них является 25-кубитный компьютер, использующий нейтральные атомы. В ближайшем будущем планируется достичь отметки в 50 кубитов, а затем создать квантовые компьютеры с сотнями кубитов.

По словам главы Росатома, внедрение квантовых вычислений начнется с атомной отрасли, а затем они будут активно применяться в индустрии для решения прикладных задач. К концу десятилетия квантовые вычисления станут доступны для решения широкого спектра задач, включая государственные, научные и бизнес-задачи.

Росатом уже с 2019 года занимается развитием квантовых вычислений и является лидером в некоторых областях. Кроме того, компания стремится стать мировым лидером в области квантовых алгоритмов и специализированного программного обеспечения.

К настоящему моменту у Росатома есть прототип облачной платформы для предоставления доступа к компьютерам, основанным на квантовых алгоритмах. Также планируется развитие квантовой сенсорики, создание компонентной базы для квантовых и смежных областей, запуск университета квантовых и будущих технологий, а также развитие медицинских и биологических направлений.

Источник: ТАСС