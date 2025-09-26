Rollme представила смарт‑часы HD300 Pro с офлайн‑картами и AMOLED‑экраном

Компания Rollme анонсировала новые смарт‑часы HD300 Pro, предназначенные для путешественников и любителей активного отдыха, которым требуется точная навигация без подключения к интернету. Устройство доступно в официальном магазине Rollme за $79,99 и выпускается в чёрном и серебристом цветах.

Часы оснащены встроенными офлайн‑картами и поддержкой навигации по шести глобальным системам: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS и NAVIC, что обеспечивает точное определение местоположения даже при отсутствии сети. Кроме того, HD300 Pro включает цифровой компас, барометр и альтиметр для отображения актуальных данных о среде.

HD300 Pro получил 1,43‑дюймовый AMOLED‑дисплей с яркостью до 1000 нит и защитой Panda Glass от царапин. Корпус выполнен из металла и соответствует стандарту MIL‑STD‑810H, имеет водонепроницаемость 3ATM и светодиодный фонарик на верхней части для освещения в темноте.

Устройство работает на процессоре Action ATS3085S и оснащено 4 ГБ встроенной памяти для хранения карт, музыки, видео, фото и голосовых заметок. Смарт‑часы поддерживают воспроизведение MP3 и MP4, подключение по Bluetooth 5.4, использование TWS‑наушников, а также приём звонков и сообщений WhatsApp напрямую с устройства.

HD300 Pro предлагает более 100 спортивных режимов и встроенные фитнес‑курсы, отслеживает пульс, уровень SpO2, качество сна, стресс, расстояние и калории. Интерфейс поддерживает плановые тренировки, включая программы по снижению веса и формированию тела.

Батарея ёмкостью 530 мА·ч обеспечивает до 15 дней работы в обычном режиме и до 40 дней в режиме ожидания, заряжается за три часа с помощью магнитного зарядного устройства.