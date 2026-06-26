«Рога и копыта» вскрыли уязвимость рейтингов HeadHunter

На круглом столе, организованном «Ридусом» совместно с ОСН, участники обсудили результаты резонансного социального эксперимента, который обнажил системные уязвимости в рейтингах работодателей. Депутаты Госдумы, HR-эксперты и представители аналитических структур пришли к единому выводу: методология подобных рейтингов требует кардинального пересмотра.

Поводом для дискуссии стал эксперимент группы предпринимателей из IT и маркетинга, которые зарегистрировали компанию-пустышку «Рога и Копыта» на базе обанкроченного юрлица с арестованным счётом. С помощью ботофермы и нейросетей они вывели её в ТОП-20 рейтинга HeadHunter, а по критерию «лояльность сотрудников» — на первое место в стране. Весь контент, включая сайт и отзывы, генерировался исключительно через ChatGPT. На круглом столе автор эксперимента появился в балаклаве, сохранив анонимность.

По его словам, толчком к эксперименту послужили два обстоятельства: несправедливое распределение мест при честном участии его реальной компании в рейтинге и сведения о том, что ряд лидеров рейтинга систематически прибегают к накруткам. HeadHunter оперативно удалил фиктивную компанию из рейтинга, однако на контакт с авторами эксперимента так и не вышел. Участники круглого стола сравнили автора с «белым хакером», который заслуживает не санкций, а благодарности.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев признал, что накрутка рейтингов приобрела повсеместный характер, однако выступил против государственного регулирования в этой сфере, назвав проблему вопросом «цифровой гигиены» самих пользователей. Его коллега Михаил Делягин также указал на другую системную проблему платформы — большое число нецелевых откликов на вакансии.

Эксперты профессионального сообщества заняли более жёсткую позицию. Заведующий Лабораторией человекоцентричности НИУ ВШЭ Владимир Соловьёв заявил, что HeadHunter получил серьёзный репутационный удар, и призвал крупные порталы внедрить выборочные проверки. Эксперт по HR-трансформации Светлана Блохина предложила ввести перекрёстный аудит рейтингов — силами конкурирующих платформ и независимых комиссий по принципу суда присяжных.

Руководитель практики ВЦИОМ Иван Грузинов подчеркнул, что по данным исследований 2025 года соискатели ориентируются на рейтинги работодателей, причём главным критерием выбора стало выполнение компанией обязательств перед сотрудниками — этот показатель опередил даже запрос на высокую зарплату. На фоне кадрового дефицита доверие к HR-бренду превращается в ключевое конкурентное преимущество, а искажения в рейтингах подрывают его.