Студия Rockstar Games выпустила первое обновление Grand Theft Auto VI после официального выхода игры. Патч под номером 01.002.002 направлен на повышение стабильности проекта и устранение ошибок, обнаруженных после релиза.

Размер загружаемых файлов составляет около 1,6 Гбайт на консолях Xbox и 600 Мбайт на PlayStation 5. Разработчики исправили ряд проблем, приводивших к аварийному завершению игры, а также устранили неполадки системы автоматического сохранения прогресса.

Изменения затронули динамическую смену погодных условий, телефонные звонки персонажей и механизм прекращения полицейского преследования. Дополнительно исправлены ошибки взаимодействия с отдельными игровыми объектами.

Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Официальная дата появления компьютерной версии пока не объявлена.