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Rockstar Games набирает специалиста по маркетингу для работы с русскоязычными материалами

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Rockstar Games набирает специалиста по маркетингу для работы с русскоязычными материалами

Британская компания Rockstar Games объявила о поиске специалиста по локализации маркетинговых материалов на русском языке. Будущему сотруднику предстоит работать в Лондоне по контракту сроком 12 месяцев, который включает переезд.

В обязанности специалиста будет входить контроль качества переводов, проверка шрифтов и макетов рекламных материалов.

Хотя некоторые связывают эту вакансию с возможным релизом GTA VI, эксперты считают, что позиция открыта для поддержки маркетинговой кампании GTA Online, где сейчас идёт активная работа над рекламными материалами на различных языках.

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