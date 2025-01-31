Роботы научились играть в «Дженга» благодаря искусственному интеллекту

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали робота, способного успешно выполнять задачу «взбивания Дженги».

Используя метод обучения с подкреплением, робот обучается на демонстрациях людей и своих собственных ошибках, что позволяет ему с высокой точностью выполнять сложные задачи, такие как переворачивание яиц и сборка материнских плат.

Команда исследователей протестировала робота в различных условиях, включая аварийные ситуации, чтобы улучшить его адаптивность.

По итогам обучения робот стал выполнять задачи правильно в 100% случаев, превзойдя традиционные методы обучения.

В будущем исследователи планируют сделать свои разработки с открытым исходным кодом, чтобы другие могли использовать их достижения. Цель проекта — сделать технологии доступными и удобными для широкого круга пользователей.