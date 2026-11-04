Робот Xiaomi отработал полную восьмичасовую смену на автозаводе

Компания Xiaomi сообщила об успешном испытании человекоподобного робота на автомобильном производстве. Машина смогла самостоятельно выполнять задачи на протяжении восьми часов, что соответствует продолжительности стандартной рабочей смены.

Как сообщает iXBT.com 4 ноября, результаты испытания раскрыл президент Xiaomi Лу Вейбинг. Робот работал с боковыми панелями центральной консоли автомобиля, выполняя операции по их сортировке.

По информации компании, устройство справилось с предусмотренным объёмом работы и продемонстрировало способность самостоятельно корректировать ошибки. Кроме того, робот взаимодействовал с производственной линией, что особенно важно для внедрения подобных систем в действующие промышленные процессы.

Испытания человекоподобных роботов Xiaomi на производстве ведутся с начала 2026 года. Одним из предыдущих этапов стала проверка в литейном цехе, проведённая в марте.

Тогда робот на протяжении трёх часов самостоятельно выполнял установку самонарезающих гаек. Успешность одновременного выполнения операций с обеих сторон конструкции составила 90,2%.

На одну операцию устройству требовалось 76 секунд, что позволило соответствовать требованиям производственного цикла линии.

Параллельно Xiaomi развивает робототехническую платформу для бытового применения. В её основе находится модель Xiaomi-Robotics-1, ориентированная на выполнение последовательных действий в помещениях.

Соответствующая система проходит испытания в жилом комплексе Xiaomi Youth Apartments. По данным разработчиков, она уже способна выполнять более 50 последовательных действий в трёх комнатах, работая свыше 30 минут без прекращения процесса.

Нынешнее восьмичасовое испытание показывает развитие возможностей промышленной робототехники. Однако успешное выполнение конкретного задания ещё не означает, что устройство способно самостоятельно заменить человека на любом участке производства.

Для широкого внедрения потребуется подтвердить надёжность оборудования при длительной эксплуатации, оценить экономическую эффективность и обеспечить безопасность совместной работы роботов и сотрудников предприятий.