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Робот-тренажёр Гоша: Сбер составил список самых необычных предметов залога

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Сбер проявляет интерес к успеху своих корпоративных клиентов, поэтому готов рассматривать различные варианты залогов при одобрении финансирования. В 2024 году специалисты залоговой службы банка проанализировали необычные предметы, которые клиенты предлагали в качестве залога.

В числе таких объектов оказались культурные и спортивные сооружения, включая театр, ледовую арену, хоккейные и сёрфинг-центры, цирк и скейт-парк. Также в список вошли уникальные предметы, такие как робот-тренажёр Гоша, который обучает навыкам сердечно-лёгочной реанимации, жилой дом с музеем ретроавтомобилей, пчёлы и омшаник, а также фонтан, каноэ и рояль.

Сбер принял часть из этих объектов в качестве залога от своих корпоративных клиентов. Третий год подряд статус самого дорогого залога удерживает пакет акций стоимостью более 500 млрд рублей, тогда как самым дешевым остается доля участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью стоимостью всего 1 копейка. В 2024 году общая стоимость объектов, прошедших залоговую экспертизу, превысила 31 трлн рублей.

 

Источник: sberbank

Сбер
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