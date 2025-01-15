Робот-собака из Китая пробежала 100-метровую дистанцию за 10 секунд

Китайская команда разработала роботизированную собаку Black Panther 2.0, которая пробежала 100 метров за 10 секунд, установив новый рекорд в робототехнике.

Этот робот весит 38 килограммов и достигает высоты 0,63 метра, достигая частоты шагов 5 раз в секунду, что делает его одним из самых быстрых четырехногих роботов в мире.

Создатели проекта — специалисты из Института гуманоидных инноваций при Чжэцзянском университете и стартап Mirror Me. Они использовали принципы движений черных пантер и тушканчиков для улучшения скорости и маневренности робота.

Black Panther 2.0 оснащен пружинами на коленях для амортизации и голенями из углеродного волокна, что увеличивает жесткость и прочность конструкции.

Робот также имеет специальную «беговую обувь», которая помогают ему лучше сцепляться с поверхностью. Благодаря использованию машинного обучения и искусственного интеллекта, он может корректировать свою походку в зависимости от ситуации.

Команда разработала новый прототип всего за три месяца и планирует продолжить работу над улучшением мобильности роботов, чтобы в дальнейшем превзойти животных в скорости и ловкости.