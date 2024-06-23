Робособаки Unitree прошли испытания бросками об землю и ударами палкой

Такие испытания проводятся, чтобы проверить, насколько устойчивы роботы и как они могут восстановить равновесие после сильных воздействий.

Это помогает инженерам оценить, как роботы справляются с неожиданными физическими воздействиями в реальных условиях. Подобные тесты также проводятся с другими роботами, включая двуногих гуманоидов.

Китайская компания по робототехнике, Unitree Robotics, выпустила видео, где их робособаки моделей Go2 и B2 проходят экстремальные испытания.

В ролике сотрудники компании толкают роботов, бьют их палкой и бросают на землю. Однако робособаки удивительно хорошо сохраняют равновесие и быстро встают на ноги после падений.

В видео также показывают, как роботы справляются с пересеченной местностью и выполняют несколько сальто подряд без остановки.

В описании к видео упоминается, что такой высокий уровень адаптивности роботов достигается благодаря алгоритму управления, основанному на обучении с подкреплением.