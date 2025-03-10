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Roborock представила робот-пылесос P20 Ultra в тонком корпусе с ИИ

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Компания Roborock анонсировала новый робот-пылесос P20 Ultra, который отличается ультратонким дизайном и множеством современных функций для улучшения качества уборки.

Roborock представила робот-пылесос P20 Ultra в тонком корпусе с ИИ

Модель имеет корпус диаметром всего 7,98 см, что позволяет ей легко перемещаться под мебелью и обеспечивать тщательную уборку.

Одной из ключевых особенностей является система 0-tangle, предотвращающая спутывание волос, что делает P20 Ultra идеальным выбором для владельцев домашних животных.

Пылесос оснащён мощной щеткой с 22 000 Па всасывания и тряпками, которые работают на горячей воде, обеспечивая высокую эффективность уборки и стерилизацию.

Roborock представила робот-пылесос P20 Ultra в тонком корпусе с ИИ

P20 Ultra также обладает функцией подъёма щётки, что предотвращает намокание ковров, и может преодолевать препятствия высотой до 4 см. Интеллектуальная система распознавания препятствий позволяет точно ориентироваться в помещениях.

Roborock представила робот-пылесос P20 Ultra в тонком корпусе с ИИ

Цена Roborock P20 Ultra составляет 3999 юаней (48 300 руб.) за стандартную версию и 4599 юаней (55 555 руб.) за модель с автоматическим пополнением воды. Предзаказы уже доступны на крупных платформах электронной коммерции.

Roborock представила робот-пылесос P20 Ultra в тонком корпусе с ИИ

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