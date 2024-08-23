Робопса CyberDog заставили искать гнезда опасных огненных муравьев

И он отлично с этим справился…

Ученые из Китая и Бразилии разработали робота, похожего на собаку, который эффективно ищет гнезда опасных огненных муравьев. Этот механический пес, называемый CyberDog, обнаружил в три раза больше гнезд, чем люди.

Робот оснащен системой искусственного интеллекта и специальным программным обеспечением, что позволяет ему находить гнезда муравьев, которые могут быть очень опасны из-за их яда.

Поиск таких гнезд может быть сложным и утомительным, особенно в жару, но CyberDog работает независимо от времени суток и погодных условий.

Для обучения робота использовалась модель машинного обучения на основе более 1100 изображений гнезд муравьев, что обеспечило точность обнаружения свыше 90%. Когда CyberDog находит гнездо, он нажимает на него лапой, и муравьи начинают выбегать, проявляя агрессию.

Хотя результаты впечатляющие, ученые отмечают, что есть проблемы с масштабированием технологии, включая короткий срок автономной работы (30 минут) и высокую стоимость. Исследователи надеются, что в будущем производственные затраты удастся оптимизировать.