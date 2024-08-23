Главная » Новости

Робопса CyberDog заставили искать гнезда опасных огненных муравьев

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

И он отлично с этим справился…

Ученые из Китая и Бразилии разработали робота, похожего на собаку, который эффективно ищет гнезда опасных огненных муравьев. Этот механический пес, называемый CyberDog, обнаружил в три раза больше гнезд, чем люди.

Робопса CyberDog заставили искать гнезда опасных огненных муравьев

Робот оснащен системой искусственного интеллекта и специальным программным обеспечением, что позволяет ему находить гнезда муравьев, которые могут быть очень опасны из-за их яда.

Поиск таких гнезд может быть сложным и утомительным, особенно в жару, но CyberDog работает независимо от времени суток и погодных условий.

Для обучения робота использовалась модель машинного обучения на основе более 1100 изображений гнезд муравьев, что обеспечило точность обнаружения свыше 90%. Когда CyberDog находит гнездо, он нажимает на него лапой, и муравьи начинают выбегать, проявляя агрессию.

Хотя результаты впечатляющие, ученые отмечают, что есть проблемы с масштабированием технологии, включая короткий срок автономной работы (30 минут) и высокую стоимость. Исследователи надеются, что в будущем производственные затраты удастся оптимизировать.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.