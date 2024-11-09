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Roblox ограничит доступ к контенту для детей младше 13 лет

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С 3 декабря 2024 года Roblox вводит новые меры безопасности для младших пользователей. Дети младше 13 лет больше не смогут искать или играть в нерейтинговые игры на платформе. Однако они смогут просматривать страницы игр через прямые ссылки. Важно, чтобы информация о играх, такая как заголовки, описания и миниатюры, соответствовала требованиям безопасности для пользователей от 9 лет и старше.

Кроме того, с 18 ноября доступ к социальным зонам и свободным творческим уровням будет ограничен для пользователей младше 13 лет. Эти шаги являются частью новой политики Roblox, направленной на улучшение безопасности и защиту детей от потенциально опасного контента.

Компания продолжает работать над созданием более безопасной среды, учитывая прошлые проблемы с безопасностью на платформе, включая случаи насилия.

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