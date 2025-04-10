РКН призвал пользователей VPN не использовать иностранные протоколы шифрования

Роскомнадзор (РКН) предоставил владельцам российских глобальных виртуальных сетей (VPN) возможность шифрования иностранных протоколов при передаче данных.

В случае технической необходимости их использования компанией следует обратиться с заявлением в Центр Диптихов и управления сетевой связью общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный РКН.

В ведомствах рекомендуют соблюдать внешние протоколы, особенно в приложениях, обеспечивающих доступ к запрещенной информации.

Если компании всё же необходимо использовать такие протоколы, они должны направить заявление с обоснованием и указанием IP-адресов, требующих исключений, на электронную почту ЦМУ ССОП.

В заявлении необходимо указать название организации, ИНН, протокол подключения, IP-адреса и цель использования соединения, а также контакты ответственного лица для взаимодействия.

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