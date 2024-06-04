Ученый предупредил о возможной угрозе, исходящей от создания общего искусственного интеллекта (ОИИ), который превосходит возможности человека во всех сферах деятельности.

Профессор Роман Ямпольский считает, что если общий ИИ будет создан, то это может привести к негативным последствиям для будущего человечества. Он предупреждает о возможности уничтожения человечества и нанесения максимальных страданий людям со стороны ИИ.

Ямпольский также отмечает, что современные модели искусственного интеллекта уже превосходят среднего человека по интеллекту, и в будущем даже лучшие специалисты могут быть превзойдены ИИ в своих областях.

Он высказывает опасения относительно исчезновения смысла жизни из-за замещения людей ИИ в труде, искусстве и других сферах жизни.

Ученый считает, что создание надежной защиты от эволюционирующей и непредсказуемой системы ИИ является невозможной задачей.

Он предполагает, что разработка общего ИИ может произойти уже в 2026 году, и отсутствие работающих защитных механизмов или прототипов на данный момент вызывает серьезные опасения.

Источник: РИА Новости.