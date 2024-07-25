РФ закупила в КНР консоли и игровое оборудование на $20 миллионов

Согласно информации агентства РИА Новости, в июне Россия установила исторический рекорд по закупкам игровых консолей из Китая, достигнув суммы в 20,2 миллиона долларов.

По данным китайской статистической службы, объем поставок игровых консолей из Китая в Россию увеличился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Это отмечено как исторический момент для рынка.

Россия также вошла в список десяти крупнейших покупателей игровых консолей и соответствующего оборудования у Китая, составляя 2,1% от всех поставок.

В топе по покупкам игровых консолей у Китая лидируют Нидерланды (28,8%), за которыми следуют Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), а также Испания и Австрия (по 3,3%). Общий объем мирового экспорта игровых консолей из Китая в июне достиг 942,5 миллиона долларов.