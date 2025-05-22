Резкое снижение: iPhone 16 Pro Max в России подешевел до 90 тысяч рублей

Флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max, выпущенный Apple в 2024 году, значительно подешевел на российском рынке. По информации портала Hi-Tech Mail, стоимость устройства впервые опустилась до 90 тысяч рублей.

С момента старта продаж в сентябре прошлого года, когда цена составляла от 194 тысяч рублей, стоимость модели снижалась постепенно. Уже в январе-феврале 2025 года устройство можно было приобрести за 125 тысяч рублей, а к концу мая — от 96 тысяч. На некоторых маркетплейсах цена упала до 90,1 тысячи рублей, что соответствует снижению на 23% с начала текущего года.

Речь идет преимущественно об американских версиях смартфона с объемом памяти 256 ГБ, которые поддерживают только формат eSIM и не имеют слота для физической SIM-карты.

iPhone 16 Pro Max оснащён 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тонкими рамками, а также новым процессором Apple A18 Pro, адаптированным под использование ИИ-функций Apple Intelligence. Устройство также получило отдельную кнопку Camera Control для управления съемкой и усовершенствованный сверхширокоугольный модуль камеры с разрешением 48 мегапикселей.

Эксперты связывают снижение цен с высокой конкуренцией на рынке, изменением логистических условий и стабилизацией курса валют.