Решение Apple прекратить работу в РФ окажет минимальное влияние на продажи iPhone SE 3

Представленный 8 марта iPhone SE (2022) официально не поступит в продажу на российском рынке, по крайней мере пока. Возможно американская компания в будущем поменяет свое решение и вернется в РФ.

Специалисты GlobalData решили выяснить, сколько Apple потеряет из-за ухода с российского рынка.

По их мнению, для «яблочной» компании российский рынок приносит 2% от мировых доходов. Процент оказывается небольшой.

Что касается iPhone SE (2022), то в нем кроме процессора с поддержкой 5G особо ничего не изменилось. Для российского рынка 5G пока не считается актуальным.