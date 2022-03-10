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Решение Apple прекратить работу в РФ окажет минимальное влияние на продажи iPhone SE 3

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Представленный 8 марта iPhone SE (2022) официально не поступит в продажу на российском рынке, по крайней мере пока. Возможно американская компания в будущем поменяет свое решение и вернется в РФ.
Специалисты GlobalData решили выяснить, сколько Apple потеряет из-за ухода с российского рынка.

По их мнению, для «яблочной» компании российский рынок приносит 2% от мировых доходов. Процент оказывается небольшой.

Что касается iPhone SE (2022), то в нем кроме процессора с поддержкой 5G особо ничего не изменилось. Для российского рынка 5G пока не считается актуальным.

 

Обзор и сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

iPhone iPhone SE iPhone SE 3
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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