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«Репортёры без границ» призвали Apple отказаться от новостей, созданных ИИ

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Организация «Репортёры без границ» обратилась к Apple с просьбой отказаться от использования искусственного интеллекта для формирования новостей.

Это заявление последовало после инцидента, когда ИИ ошибочно сообщил о смерти убийцы генерального директора UnitedHealthcare, неправильно интерпретировав заголовок BBC.

Репортёры отметили, что такая ошибка подчеркивает ненадежность ИИ в предоставлении достоверной информации и призвали Apple удалить эту функцию из своих систем. Они подчеркнули, что автоматическое создание ложной информации угрожает праву общества на истинные новости.

Глава отдела технологий и журналистики RSF Винсент Бертье отметил, что факты не должны зависеть от случайности и призвал Apple действовать ответственно.

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