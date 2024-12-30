«Репортёры без границ» призвали Apple отказаться от новостей, созданных ИИ

Организация «Репортёры без границ» обратилась к Apple с просьбой отказаться от использования искусственного интеллекта для формирования новостей.

Это заявление последовало после инцидента, когда ИИ ошибочно сообщил о смерти убийцы генерального директора UnitedHealthcare, неправильно интерпретировав заголовок BBC.

Репортёры отметили, что такая ошибка подчеркивает ненадежность ИИ в предоставлении достоверной информации и призвали Apple удалить эту функцию из своих систем. Они подчеркнули, что автоматическое создание ложной информации угрожает праву общества на истинные новости.

Глава отдела технологий и журналистики RSF Винсент Бертье отметил, что факты не должны зависеть от случайности и призвал Apple действовать ответственно.